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Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026

Ngày 6/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Việt Trì và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 trên địa bàn phường Việt Trì. Tham dự lễ ra quân có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn phường.

Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động lễ phát động ra quân.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh đã tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường.

Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và suy giảm cảnh quan môi trường đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân.

Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn phường Việt Trì tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như: Không xả rác bừa bãi ra đường, cống rãnh, ao hồ; không đốt rác trái quy định; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường phân loại rác tại nguồn; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; giữ gìn cảnh quan nơi ở, nơi làm việc và các khu vực công cộng.

Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026

Các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường và khu vực công cộng trên địa bàn phường, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và mỹ quan đô thị.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì UBND ngày môi trường thế giới ra quân phường Nông nghiệp Người lao động tổ chức Đoàn thể Nhân dân
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