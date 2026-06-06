Phát động thi đua bảo vệ môi trường tại phường Tân Hòa

Ngày 6/6, tại Nhà văn hóa xóm Khang Đình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2026 và phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Quang cảnh lễ phát động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đọc lời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tân Hòa nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường đang là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương và mỗi người dân. Môi trường sống xanh, sạch, an toàn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các lực lượng tham gia lễ phát động.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy xanh - sạch - đẹp”, vệ sinh đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh đã được duy trì thường xuyên, giúp diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao; tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra; việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ; một số khu vực công cộng, tuyến đường dân sinh còn phát sinh rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để phong trào bảo vệ môi trường thực sự đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, trồng và chăm sóc cây xanh; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Nhà văn hóa xóm Khang Đình đến đường 70B. Các lực lượng đã tích cực thu gom, phân loại rác thải, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và trồng mới nhiều cây dọc các tuyến đường.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề môi trường trước mắt mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, quyết tâm xây dựng phường Tân Hòa ngày càng xanh, sạch, văn minh và đáng sống.

Hồng Duyên