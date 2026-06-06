Nông dân Xuân Lũng thi đua xây dựng cuộc sống mới

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Nông dân xã Xuân Lũng đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng quê hương.

Hội viên nông dân xã tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân.

Điểm nổi bật trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân xã là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động hội viên đăng ký tham gia các danh hiệu thi đua. Toàn xã có hơn 2.000 hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực của nông dân trước yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập. Bám sát thực tiễn sản xuất, Hội Nông dân xã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón hiệu quả, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Hợp tác xã Xuân Huy tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh vụ Chiêm Xuân cho 65 cán bộ, hội viên; phối hợp với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân NPK cho 35 hội viên.

Từ các phong trào thi đua, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng. Tiêu biểu là mô hình “một vụ lúa, một vụ cá” với tổng diện tích trên 90ha tại địa bàn Xuân Lũng và Tiên Kiên cũ, tổng kinh phí đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng. Việc kết hợp nuôi trồng thủy sản trên diện tích ruộng trũng không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Bên cạnh đó, các mô hình chăn nuôi tổng hợp, trồng hoa, cây cảnh tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo việc làm và nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Từ đầu năm đến nay, Hội đã thành lập 1 tổ hợp tác liên kết chăn nuôi bò sinh sản, thành lập 4 tổ hội nghề nghiệp thu hút 42 hội viên tham gia...

Không chỉ vận động hội viên tham gia phong trào, Hội Nông dân xã còn tích cực hỗ trợ nguồn lực để người dân mở rộng sản xuất. Hội đã cung ứng 61 tấn phân bón NPK chậm trả cho 120 hội viên phục vụ sản xuất vụ Xuân và cây màu; quản lý hiệu quả 7 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn 1,36 tỷ đồng; phối hợp giải ngân 5,2 tỷ đồng vốn vay giải quyết việc làm cho 62 hộ dân. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Điển hình như mô hình chăn nuôi gà thịt của gia đình chị Trần Thị Hiệp ở khu 9. Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gia đình chị đầu tư hệ thống dẫn nước sạch phục vụ chăn nuôi. Hiện nay, trung bình mỗi năm trang trại xuất bán khoảng 21.000 con gà Hồ lai. Riêng năm 2025, gia đình chị xuất bán khoảng 16 tấn gà thịt, thu lãi hơn 400 triệu đồng. Đầu năm 2026, gia đình chị tiếp tục vay thêm 400 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm để mở rộng quy mô chuồng nuôi, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của gia đình hội viên Trần Thị Hiệp ở khu 9 cho hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, các hội viên còn tích cực hưởng ứng hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức nhiều đêm giao lưu văn nghệ thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia và 2 giải bóng chuyền hơi với hơn 2.000 lượt hội viên hưởng ứng, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong Nhân dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hội viên nông dân đã đóng góp hơn 236 triệu đồng cùng 842 ngày công lao động để khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông nông thôn. Nhiều mô hình thiết thực như “Ánh sáng quê tôi”, “Tuyến đường nông dân tự quản”, mô hình giá để rác thải sinh hoạt tập trung tại 38 khu dân cư tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Riêng mô hình “Ánh sáng quê tôi” đã triển khai kéo mới 1,1km đường điện với 33 bóng chiếu sáng, tổng trị giá trên 45,6 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên. Nhiều hội viên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia kinh tế tập thể, phát triển mô hình sản xuất hàng hóa. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, các phong trào thi đua của Hội Nông dân xã Xuân Lũng đang thực sự đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua mỗi phong trào, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người nông dân tiếp tục được khơi dậy, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

Hồng Nhung