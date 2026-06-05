Triển khai dự án lồng ghép chăm sóc mắt vào chương trình y tế học đường, giai đoạn 2025 - 2030

Chiều 5/6, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Lồng ghép chăm sóc mắt trong Chương trình Y tế học đường, giai đoạn 2025-2030”.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, Sở Y tế, đơn vị liên quan cùng cán bộ văn hoá xã, nhân viên y tế trường học tại các địa phương tham gia dự án.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Trong đó, chăm sóc mắt học đường có ý nghĩa đặc biệt bởi thị lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, tiếp thu kiến thức và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều học sinh được khám sàng lọc, phát hiện sớm các tật khúc xạ, nhận thức của học sinh và phụ huynh về bảo vệ thị lực ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trước tác động của quá trình chuyển đổi số, áp lực học tập và việc sử dụng thiết bị điện tử ngày càng phổ biến, tỷ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ học đường có xu hướng gia tăng, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và bền vững trong công tác chăm sóc mắt học đường.

Đại diện tổ chuyên gia chăm sóc mắt báo cáo tình hình tật khúc xạ học đường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, can thiệp.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai tại 16 xã với 69 trường học trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hoạt động chăm sóc mắt trở thành nội dung thường xuyên trong công tác y tế trường học.

Thông qua dự án, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn; đồng thời tăng cường nhận thức cho học sinh và phụ huynh về việc bảo vệ thị lực, phát hiện sớm các vấn đề về mắt và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng, đặc biệt đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam trao đổi các nội dung trọng tâm, cơ chế phối hợp và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan Dự án lồng ghép chăm sóc mắt vào Chương trình Y tế học đường giai đoạn 2025 - 2030; nghe báo cáo về tình hình tật khúc xạ học đường, các giải pháp phòng ngừa, can thiệp và kế hoạch triển khai dự án tại tỉnh Phú Thọ. Đại diện Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam cũng trao đổi các nội dung trọng tâm, cơ chế phối hợp và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện dự án.

Đại diện Ban Quản lý Dự án và Quỹ Fred ký thoả thuận hợp tác Hollows.

Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo khúc xạ viên, cung cấp các dụng cụ khám khúc xạ cơ bản phục vụ công tác khám mắt cho học sinh tại trường học và các cơ sở y tế địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động sàng lọc, khám mắt định kỳ cho học sinh sẽ được tổ chức; hỗ trợ kính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.

Dự án cũng thí điểm mô hình chăm sóc mắt học đường với vai trò nòng cốt là trẻ em gái dân tộc thiểu số, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ thị lực học đường.

Với sự phối hợp của ngành Giáo dục, ngành Y tế, chính quyền địa phương và Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, dự án được kỳ vọng sẽ triển khai hiệu quả, góp phần giúp học sinh Phú Thọ có đôi mắt sáng khỏe, học tập tốt và phát triển toàn diện.

Hồng Duyên