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Trao hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Ngày 6/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và UBND xã Liên Minh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân đạo cho gia đình ông Vũ Văn Chính, khu 6, xã Liên Minh; đồng thời triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Vũ Văn Chính ở khu 6, xã Liên Minh.

Gia đình ông Vũ Văn Chính là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của địa phương. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ gia đình xây dựng nhà ở mới.

Tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Chính. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp gia đình sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc diện chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tiếp đó, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc diện chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Minh. Khoảng 300 người dân đã được thăm khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn phòng ngừa bệnh tật và cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe.

Thông qua chương trình, nhiều người dân đã được phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời, đồng thời được trang bị thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hoạt động trao hỗ trợ xây dựng Nhà chữ thập đỏ kết hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của các cấp, các ngành và đội ngũ y, bác sĩ đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xã Liên Minh Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Tư vấn sức khỏe UBND Khám bệnh Gia đình Cấp thuốc miễn phí Cấp phát thuốc miễn phí xây dựng
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