Chung tay hành động vì môi trường từ những việc làm thiết thực

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2026, nhiều hoạt động tuyên truyền, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp đã được triển khai đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân hưởng ứng, thông điệp bảo vệ môi trường đang từng bước được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc gìn giữ môi trường sống.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, nhiều hoạt động tuyên truyền, vệ sinh môi trường được triển khai rộng khắp tại các địa bàn trong tỉnh.

Tại nhiều điểm ra quân, các tổ chức, đoàn thể, người dân thực hiện thu gom rác thải, dọn vệ sinh các tuyến đường, khu vực công cộng; người dân chỉnh trang cảnh quan trước cửa nhà, chăm sóc cây xanh và thực hiện phân loại rác thải. Không khí hưởng ứng diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường.

Theo đồng chí Lê Hoàng Dương - Trưởng phòng Kinh tế và Đô thị phường Việt Trì, môi trường là nền tảng của sự sống, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, hiện nay môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm đa dạng sinh học và tình trạng rác thải nhựa ngày càng gia tăng. Những vấn đề này không chỉ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhân viên Công ty Dịch vụ và môi trường Phú Thọ - Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì hưởng ứng Lễ ra quân.

Đồng chí Lê Hoàng Dương cho rằng, để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao hơn, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi hành động nhỏ như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng túi ni-lông, phân loại rác thải tại nguồn, trồng cây xanh hay giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường.

Tại khu Quang Trung, phường Việt Trì, việc duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ và Nhân dân.

Ông Chu Ngọc Sơn - Trưởng khu Quang Trung cho biết, những năm gần đây, ý thức bảo vệ môi trường của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các hộ gia đình ngày càng quan tâm hơn đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác không đúng nơi quy định, tích cực tham gia các buổi tổng vệ sinh và các hoạt động cộng đồng do khu dân cư phát động.

Theo ông Sơn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh. Vì vậy, khu dân cư luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự quản, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên phường Nông Trang tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Không chỉ tại phường Việt Trì, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới cũng được triển khai rộng khắp tại phường Nông Trang. Hưởng ứng lễ ra quân, người dân trên địa bàn tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải tồn đọng, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và các khu vực công cộng. Nhiều hộ gia đình chủ động thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đánh giá về vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Văn Linh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý nhà nước hay đơn vị chuyên môn mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Linh, mỗi người dân có thể đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, trồng và chăm sóc cây xanh. Mỗi gia đình cần xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; từng bước thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Ông Linh cũng cho rằng, các khu dân cư cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản; duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường; không để phát sinh các điểm tập kết rác thải tự phát; đồng thời đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường, tuyến phố và khu dân cư xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Người dân phường Việt Trì tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới bằng những việc làm thiết thực.

Một trong những lực lượng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường là đoàn viên thanh niên. Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ đã và đang góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Chị Nguyễn Phương Thảo, đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, việc bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi người trẻ có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, mang theo bình nước cá nhân, tiết kiệm năng lượng, tham gia các hoạt động tình nguyện và tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026, các địa phương toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều thông điệp như: “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; “Không khí sạch - Cuộc sống xanh - Tương lai bền vững”; “Hành động vì khí hậu hôm nay, bảo vệ sự sống mai sau”; “Sống xanh, tiêu dùng bền vững, hài hòa với thiên nhiên”; “Phân loại rác tại nguồn - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Hạn chế rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Từ những hoạt động cụ thể tại các khu dân cư, có thể thấy nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đặt ra nhiều thách thức, sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Lê Minh