Công an xã Yên Phú giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Giữ bình yên từ cơ sở không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, thường xuyên của lực lượng Công an xã Yên Phú trong thời gian qua. Bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã đã và đang phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ động nắm chắc tình hình

Sau sáp nhập, Yên Phú là địa bàn có diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trong đó, nổi lên là tình trạng một số đối tượng nghiện ma túy. Toàn xã hiện có 101 đối tượng nghiện (90 đối tượng điều trị Methadone), quản lý sau cai 42 đối tượng và 24 người sử dụng trái phép chất ma tuý. Đây được xác định là một trong những nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Trước thực tế đó, Công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng.

Lực lượng Công an xã Yên Phú thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn nắm tình hình ANTT cơ sở.

Ngày 7/2/2026, tổ công tác Công an xã Yên Phú khi đang thực hiện nhiệm vụ tại xóm Cọi đã phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe mô tô, biển kiểm soát 28FN-094.45 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện người ngồi sau cầm trong lòng bàn tay phải một gói giấy, bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng.

Qua quá trình làm việc, hai thanh niên khai: Người điều khiển xe mô tô là Bùi Minh Đức (sinh năm 2005), trú tại xóm Tuôn và người ngồi sau là Bùi Văn Diệm (sinh năm 1998), trú tại xóm Tưa 2, cùng xã Đại Đồng. Gói bột trắng cầm trên tay Bùi Văn Diệm là chất ma túy loại heroin, cả hai cùng góp tiền mua của một người đàn ông không quen biết tại khu vực đầu cầu thuộc xóm Cọi, xã Yên Phú và đang trên đường tìm nơi để sử dụng. Sau đó, tổ công tác Công an xã đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật, tiến hành điều tra theo quy định.

Tính riêng năm 2025 và quý I/2026, trên địa bàn xã xảy ra 17 vụ việc liên quan đến ANTT. Trong đó, 14 vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Công an xã đã phối hợp giải quyết kịp thời 100% vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, vượt cấp, không để xảy ra vụ án nghiêm trọng, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Đồng thời, làm tốt công tác tái hoà nhập cộng đồng, định kỳ hằng tháng gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện các loại đối tượng đang chấp hành án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đối với các đối tượng nghiện, Công an xã thường xuyên rà soát, lập hồ sơ quản lý, phối hợp với gia đình và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giáo dục, cảm hóa. Trong năm 2025 đã lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ

Không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm, Công an xã Yên Phú còn tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, xã duy trì hiệu quả mô hình tự quản về ANTT tại các xóm với sự tham gia của hàng trăm hộ dân và các mô hình “camera an ninh”, "tái hoà nhập cộng đồng”.

Ngoài ra, Công an xã còn chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua việc tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật về ma tuý, bạo lực học đường và các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng thu hút hơn 500 lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức trên 30 buổi tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, tập trung vào ban đêm, các dịp cao điểm nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật. Công an xã cũng đã vận động người dân giao nộp 3 vũ khí tự chế.

Công an xã Yên Phú vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Ông Bùi Văn Nụi, xóm Chuông Bắp chia sẻ: “Trước đây, một số vụ việc nhỏ thường kéo dài, nhưng nay có công an xã xuống tận nơi hòa giải, giải quyết kịp thời nên bà con yên tâm”.

Đại uý Bùi Tường Duy - Phó Trưởng Công an xã Yên Phú cho biết: “Chúng tôi xác định muốn giữ vững ANTT thì phải làm tốt ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, củng cố lực lượng; tăng cường các giải pháp phòng, chống ma túy; phối hợp mở các lớp tư vấn, hỗ trợ cai nghiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả”.

Với những giải pháp đồng bộ, cách làm bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã Yên Phú từng bước kiểm soát tốt tình hình, đặc biệt là vấn đề ma túy, qua đó khẳng định vai trò “lá chắn” vững chắc từ cơ sở, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đinh Thắng