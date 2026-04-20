Viện KSND khu vực 9 nâng cao hiệu quả công tác, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Chiều 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 9, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Viện KSND khu vực 9.

Theo báo cáo, tình hình tội phạm trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không phát sinh các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một số loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế vẫn diễn biến phức tạp.

Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tiếp nhận 265 vụ vi phạm, tội phạm, tăng 50 vụ so với cùng kỳ năm trước; đã khởi tố 184 vụ với 279 bị can.

Các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, tài sản và hợp đồng tín dụng.

Trước tình hình đó, Viện KSND khu vực 9 đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, bám sát chỉ tiêu của ngành, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, đơn vị đã hoàn thành 49/117 chỉ tiêu, trong đó có 39 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực hình sự, đơn vị đã kiểm sát việc giải quyết 358 tố giác, tin báo về tội phạm, đạt tỷ lệ giải quyết 83%. Công tác kiểm sát điều tra được tăng cường với 267 vụ án thụ lý, đã giải quyết 147 vụ. Hoạt động truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Viện KSND khu vực 9 phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ vụ án được triển khai hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành.

Công tác kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Các kiến nghị, kháng nghị được ban hành kịp thời, góp phần chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động tư pháp. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được quan tâm; nội bộ đơn vị đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Lãnh đạo Viện KSND khu vực 9 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Viện KSND khu vực 9 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác công tố, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thu Thủy