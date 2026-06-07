Kiên quyết đẩy lùi hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn

Hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh. Trong khi các phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt. Để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tính riêng trong tháng 5/2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 370 vụ việc (tăng 309 vụ so với cùng kỳ năm 2025), tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 59 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ với 21 bị can (tăng 1 vụ và 16 bị can so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với 11 vụ (tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2025); hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ 5 vụ (tăng 4 vụ); gian lận thương mại, gian lận thuế 354 vụ (tăng 294 vụ).

Đáng chú ý, tình trạng vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã xử lý 65 hành vi vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 205,8 triệu đồng.

Điển hình là vụ kiểm tra đột xuất ngày 8/5/2026 đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Hằng VP tại khu vực Thổ Tang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm hàng trăm gói lạp xưởng và xúc xích đông lạnh.

Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị tổ chức tiêu hủy thực phẩm bẩn.

Trong đấu tranh với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, nổi lên vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiệu (sinh 2000, trú tại tổ dân phố Đông Thịnh, phường Vĩnh Yên) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật” theo Khoản 1, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Quang Hiệu có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả. Quá trình xác minh, điều tra, lực lượng Công an đã mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiệu tự nguyện giao nộp 2.479 túi nilon in nhãn hiệu “DR. EARTH”, 300 túi nilon in dòng chữ “RA HOA ĐỒNG LOẠT” cùng nhiều bao tải chứa chất bột màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hiệu khai nhận, từ đầu năm 2026, đối tượng mua bột đá vôi để đóng gói thành các sản phẩm mang tên “Bột diệt cây sinh học Dr.Earth” và sản phẩm kích thích “RA HOA ĐỒNG LOẠT”. Để tiêu thụ số hàng giả này, Hiệu đã lập nhiều trang Facebook cá nhân như: “Bột diệt cây sinh học”, “Bột diệt cây diệt cỏ sinh học 1”, “Vật tư mai vàng”...

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, tuyên truyền các hộ kinh doanh hàng hóa bảo đảm yêu cầu niêm yết giá, đúng nguồn gốc xuất xứ trong dịp Lễ hội Đền Hùng 2026.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để siết chặt quản lý thị trường, lực lượng Công an, Quản lý thị trường chủ động công tác dự báo, nắm tình hình; thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Trong đó, tập trung tham mưu, triển khai các văn bản chỉ đạo về giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm kiểm tra về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’’ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Để ngăn chặn và đẩy lùi nạn hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và quản lý thị trường, cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy trở thành người tiêu dùng thông minh, chủ động bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình; đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và minh bạch.

Huy Thắng