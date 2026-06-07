Giá vàng hôm nay 7/6/2026: Xóa sạch thành quả, SJC mất gần 10 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng hôm nay 7/6/2026 giảm mạnh, xóa sạch thành quả tích lũy từ đầu năm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/6/2026

Giá vàng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3. Báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, làm suy giảm đáng kể kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. USD tăng vọt trở lại trên ngưỡng quan trọng. Đà lao dốc của giá vàng đã xóa bỏ phần lớn mức tăng tích lũy gần đây.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng vừa qua, gần gấp đôi mức dự báo 88.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Số liệu việc làm tháng 4 cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 115.000 lên 179.000 việc làm. Số liệu tháng 3 cũng được nâng lên 214.000 việc làm, đánh dấu tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 kể từ đầu năm 2024.

Những dữ liệu tích cực đã tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới đã tăng lên 96%.

Sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất lan sang thị trường ngoại hối. Chỉ số USD Index tăng 0,63%, đóng cửa ở mức 100,08 điểm, lần đầu tiên quay trở lại trên ngưỡng 100 kể từ tháng 3. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Xét về mặt kỹ thuật, phiên giảm giá này còn mang ý nghĩa tiêu cực hơn khi vàng đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày (MA200) - ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong suốt chu kỳ tăng giá vừa qua.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023 giá vàng đóng cửa dưới đường MA200, tín hiệu có thể khiến nhiều nhà đầu tư tổ chức và giới giao dịch theo phân tích kỹ thuật phải đánh giá lại triển vọng thị trường.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/6/2026

Khép lại tuần giao dịch, thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm tới 9,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, từ mức 156-159 triệu đồng/lượng xuống còn 146,2-150,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng lao dốc mạnh, mất 9,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 8,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lùi từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng xuống 146-150 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm tương tự, với giá mua vào thấp hơn 9,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 8,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giữa giá mua và bán từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng/lượng. Điều này khiến rủi ro thua lỗ gia tăng đối với những nhà đầu tư mua bán ngắn hạn hoặc lướt sóng.

Dự báo giá vàng

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng báo cáo việc làm tích cực của Mỹ đã tạo thêm áp lực đối với thị trường kim loại quý.

Theo ông Streible, lạm phát hiện không chỉ đến từ thị trường lao động mà còn chịu tác động từ giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Xung đột tại Iran tiếp tục đẩy giá dầu đi lên, trong khi giá lương thực cũng có xu hướng tăng, khiến áp lực lạm phát trở thành vấn đề mà Fed khó có thể bỏ qua.

Ông nhận định môi trường lạm phát cao sẽ khiến Fed duy trì lập trường thận trọng với lãi suất, qua đó tạo sức ép lên giá vàng. Trong ngắn hạn, việc giá vàng phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu tiêu cực. Đây cũng có thể là cơ hội mua vào đối với các nhà đầu tư dài hạn bởi các yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng của vàng.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vùng đáy thiết lập trong tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu giảm tiếp theo của giá vàng.

Theo ông Hansen, tuần tới có thể sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với kim loại quý khi thị trường tập trung vào các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Nếu các số liệu cho thấy giá năng lượng tăng cao đang lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, áp lực bán đối với vàng có thể tiếp tục gia tăng.

Chuyên gia của Saxo Bank nhận định, chừng nào những lo ngại về lạm phát còn bao trùm thị trường, các nhà đầu tư dài hạn sẽ vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa vội quay trở lại mạnh mẽ với vàng.

Theo vietnamnet.vn