Lễ trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập

Ngày 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 (sau sáp nhập).

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Thư ký đồng chí Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Học viện.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Chính trị 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ. Sau gần 1 năm hợp nhất, tập thể cán bộ, viên chức của trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các tiêu chí về trường chính trị chuẩn. Đến nay, trường đã hoàn thành xuất sắc 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1.

Hiện nhà trường được giao quản lý tổng diện tích đất sử dụng trên 75,9 nghìn m2 với 3 cơ sở; hệ thống giảng đường, phòng học của trường ngày càng khang trang, sạch đẹp; các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng với tỷ lệ giảng viên đạt trên 80%; tỷ lệ giảng viên chính đạt trên 70%; gần 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ.

Về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật, Trường đã thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy về tăng số lớp hệ tập trung, giảm dần lớp không tập trung với tỷ lệ lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung vượt chuẩn mức 2. Triển khai thực hiện tốt mô hình đồng giảng theo phương châm “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức mới, giá trị mới”.

Đồng thời, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đạt nhiều kết quả nổi bật; số đề tài, hội thảo khoa học cấp trường, cấp tỉnh, các sách, bản tin của trường đều đạt và vượt chuẩn.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh; đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Việc được công nhận đạt chuẩn mức 1 không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích sau quá trình sáp nhập. Quan trọng hơn, đây là bệ phóng, là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp đối với Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời, tiếp tục ủng hộ các đề xuất nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị; chú trọng phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ giảng viên thông qua việc “đặt hàng” Trường tham mưu, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, cần khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn mức 2 vào trước năm 2030. Trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, song song với việc hoàn thiện trình độ, bằng cấp, cần phải tăng cường thao giảng, dự giờ, đánh giá chất lượng giảng viên qua phương pháp và phong cách giảng dạy, tích cực đưa giảng viên xuống cơ sở nhằm gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn theo phương châm “4S: Sâu nghiệp vụ, sáng tâm nghề, sát thực tiễn, sát lý luận”. Mở rộng mạng lưới giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành và những cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động nghiên cứu, triển khai mô hình đồng giảng trong đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, khuyến khích giảng viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gợi ý, dẫn dắt, hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu, tăng cường thảo luận trong quá trình giảng dạy.

Đồng chí khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cam kết luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành sát sao để Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế của hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững, xanh, hài hòa, hạnh phúc, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sớm trở thành Trường Chính trị chuẩn mức 2 trong thời gian ngắn nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định việc Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 1 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương; đồng thời thể hiện kết quả của quá trình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh tương xứng với vị trí, vai trò và chức năng được Ban Bí thư quy định. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số hiện nay, Trường Chính trị tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Trọng tâm là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và sứ mệnh của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giữ vững các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và chủ động xây dựng lộ trình đạt chuẩn mức 2.

Đồng thời, phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh; tập trung nghiên cứu những vấn đề mới, vấn đề khó, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của địa phương, qua đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng