Thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực y tế, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 5/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực y tế, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030. Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Huy Ngọc, Phùng Thị Kim Nga; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước của ngành Y tế dự kiến khoảng 19.843 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên bố trí cho các dự án trọng điểm nhằm nâng cao toàn diện năng lực hệ thống y tế công lập, hướng tới mục tiêu nâng tổng số giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập từ 16.410 lên 20.635 giường vào năm 2030, bảo đảm đáp ứng tỷ lệ tối thiểu 50 giường bệnh/vạn dân.

Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế dùng chung và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Y tế và giáo dục là hai lĩnh vực cốt lõi, gắn liền với đời sống Nhân dân, cần được ưu tiên tập trung đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn diện và bền vững.

Đồng chí nhất trí thông qua danh mục đầu tư công lĩnh vực y tế; đồng thời quán triệt tinh thần đầu tư phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, xác định rõ thứ tự ưu tiên và tập trung cho các dự án thực sự cấp thiết.

Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn cho 9 dự án chuyển tiếp; đối ứng 1 dự án mua sắm thiết bị y tế từ nguồn vốn ODA của Cộng hòa Liên bang Đức; 2 dự án khởi công mới theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đối ứng dự án đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời xem xét bố trí vốn cho 16 dự án đầu tư các trung tâm y tế khu vực.

Đồng chí Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các phương án huy động, điều hòa nguồn lực linh hoạt nhằm bảo đảm đủ điều kiện triển khai các dự án theo đúng lộ trình.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn trong lĩnh vực giáo dục.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 lĩnh vực giáo dục.

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục khoảng 18.773 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học 16.628 tỷ đồng (chiếm 90,7% tổng nhu cầu vốn); nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học khoảng 2.145 tỷ đồng.

Đồng chí Vương Thị Bẩy - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu về phương án cân đối, huy động nguồn ngân sách.

Nguồn lực đầu tư sẽ được ưu tiên cho các dự án xây dựng, nâng cấp trường học thuộc lộ trình đạt chuẩn quốc gia; đầu tư hệ thống phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà đa năng, thư viện và hạ tầng số; cải tạo, thay thế các công trình xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn trường học và đáp ứng các tiêu chí triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 95% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; xóa bỏ hoàn toàn phòng học tạm, phòng học xuống cấp; bảo đảm 100% trường học có đầy đủ phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện đạt chuẩn và trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

Đại diện các trường học, bệnh viện báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp; các cơ sở giáo dục trong lộ trình công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, tập trung nguồn lực giải quyết triệt để tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn; cải tạo các công trình không bảo đảm an toàn; ưu tiên đặc biệt cho các trường học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần chủ động, linh hoạt trong việc lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trên cơ sở các nguyên tắc ưu tiên đã được thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ lưỡng, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, hoàn thiện danh mục tổng thể để báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đinh Vũ