Ba nhóm thực phẩm nên ăn giúp giảm mỡ bụng

Ưu tiên trái cây thanh mát, ít ngọt và thực phẩm giàu chất xơ, vừa tăng cường nước vừa hỗ trợ no lâu, giúp giảm mỡ bụng trong ngày hè.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo, Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chỉ ra một số thực phẩm ngon miệng và bổ dưỡng, kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy giảm mỡ bụng, giảm cân trong mùa hè.

Trái cây họ cam quýt, thanh mát, ít đường

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh chứa nhiều vitamin C, chất xơ. Vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, chất béo hiệu quả hơn.

Chất xơ hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn đường huyết giảm, tăng đột biến dẫn đến thèm ăn và ăn quá nhiều. Chất xơ cũng thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đảm bảo hấp thụ chất dinh dưỡng, no lâu. Các yếu tố này góp phần giảm cân, giảm mỡ bụng.

Ngoài ra, dưa hấu có hơn 90% thành phần là nước, giàu axit amin arginine, góp phần thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Quả mọng (dâu tây, việt quất) chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, ít calo, vừa hỗ trợ giảm khát vừa tăng cảm giác no, phù hợp với các bữa ăn nhẹ cho người giảm cân.

Trái cây thanh mát, ít đường giúp giảm mỡ bụng trong mùa hè. Ảnh: Đức Hạnh

Rau xanh, rau củ ít calo

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, ít calo, chứa nhiều chất xơ, có thể giúp no lâu hơn, kiềm chế cơn thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. Các chất chống oxy hóa có thể giúp đốt cháy mỡ bụng và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tổng thể.

Các loại rau củ ít calo như dưa chuột, bí đao có tính mát, chứa nhiều nước và chất xơ, góp phần ngăn tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng. Cà chua chứa nhiều chất xơ và lycopene giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mỡ máu hiệu quả. Lycopen là chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, kiểm soát hàm lượng leptin - một hormone điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

Thực phẩm giàu protein

Ức gà và cá cung cấp protein chất lượng cao để duy trì cơ bắp trong khi đốt mỡ, đồng thời tạo cảm giác no lâu.

Sữa chua không đường cung cấp lợi khuẩn (probiotics) giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm tình trạng đầy hơi và tích mỡ bụng. Đặc biệt, sữa chua kết hợp với trái cây ít đường là món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho hệ tiêu hóa trong những ngày nắng nóng.

Người giảm cân cần uống đủ nước nhằm hỗ trợ cơ thể thanh lọc độc tố, cải thiện trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ thừa. Ngoài nước lọc, trà xanh hoặc nước chanh ít đường cũng là lựa chọn phù hợp cho mùa hè nhờ khả năng hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo những người muốn giảm mỡ bụng cần hạn chế các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, nước ngọt có gas và đồ ăn nhanh. Những thực phẩm này dễ khiến lượng calo dư thừa tích tụ quanh vòng eo. Đồng thời, kết hợp ăn uống lành mạnh với vận động nhẹ như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga để cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn.

Theo vnexpress.net