Phú Thọ kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 23/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đánh giá tình hình 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. GRDP quý I/2026 đạt 9,15%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 3 trong vùng. Thu hút FDI đạt kỷ lục hơn 1,2 tỷ USD (gấp 6 lần cùng kỳ), tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn và phần mềm.

Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%; thu ngân sách tính đến 20/4 đạt 21,89 nghìn tỷ đồng, bằng gần 38% dự toán. Mô hình “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư và chương trình “Cà phê doanh nhân” tiếp tục phát huy hiệu quả, chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, tạo niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những rào cản như: Áp lực chi phí đầu vào, giá xăng dầu, logistics tăng cao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn khiêm tốn; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Đặc biệt, công tác phối hợp, cập nhật số liệu thống kê giữa các ngành đôi lúc chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc đánh giá bức tranh tăng trưởng chung...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026. Để đạt được con số này, đồng chí yêu cầu nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời khẳng định sẽ thay thế ngay những Thủ trưởng sở, ngành hoặc Chủ tịch xã, phường không đáp ứng yêu cầu công việc, để bộ máy trì trệ. Đặc biệt, phải chuyển từ trạng thái điều hành bằng văn bản, báo cáo sang “thực chiến”, nắm chắc số liệu cụ thể từng tháng, từng quý để điều hành. Các sở, ngành phải thành lập Tổ công tác trực tiếp theo dõi, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho từng dự án. Trọng tâm là phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công khởi công mới, 24 dự án FDI và DDI dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Đồng chí chỉ đạo Sở Tài chính theo dõi sát kịch bản tăng trưởng, tham mưu các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Công Thương đảm bảo cung ứng điện, đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chu đáo Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với quy mô xứng tầm sau khi sáp nhập địa phương, lấy du lịch tâm linh làm đòn bẩy kích cầu tiêu dùng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đúng phương châm “tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả”, lấy đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ làm động lực bù đắp thiếu hụt quý I, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo về tiến độ tính tiền sử dụng đất, công tác xác định giá đất tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ