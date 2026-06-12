Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang trị giá 500 triệu USD

Sáng 12/6, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang.

Theo ông Sakate Atsushi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko, Tập đoàn bắt đầu đầu tư và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Đến nay, Meiko đã có 5 nhà máy tại Việt Nam. Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án nhà máy Meiko Yên Quang là một trong những dự án mang tính chiến lược của Tập đoàn, tập trung vào công nghệ AI và công nghệ vũ trụ, với tổng vốn đầu tư ban đầu 500 triệu USD. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Đại diện Tập đoàn Meiko cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hoạt động, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Tập đoàn Meiko đã tin tưởng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam; đồng thời cho rằng dự án nhà máy Meiko Yên Quang là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, cũng như sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời đánh giá cao Tập đoàn Meiko đã tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Meiko triển khai dự án; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhằm thu hút thêm nhiều dự án công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; Tập đoàn Meiko tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến tháng 6/2026, Nhật Bản có 78 dự án đầu tư tại Phú Thọ với tổng vốn đăng ký trên 2,3 tỷ USD. Tập đoàn Meiko là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp điện tử của Việt Nam cũng như của tỉnh Phú Thọ. Tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Meiko đã đầu tư nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà với tổng vốn khoảng 350 triệu USD. Với dự án mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại Phú Thọ nâng lên 850 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn cho thấy sức hấp dẫn của địa phương trong thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đã được tỉnh cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh” giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Meiko triển khai dự án đúng tiến độ.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Meiko cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động, đưa dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu bấm nút khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Meiko chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

Hồng Duyên