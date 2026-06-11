Phường Vĩnh Phúc lấy ý kiến sắp xếp tổ dân phố

Chiều 11/6, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Theo dự thảo, phường Vĩnh Phúc hiện có 66 tổ dân phố, trong đó 54 tổ thuộc diện sắp xếp. Sau khi thực hiện đề án, số lượng tổ dân phố sẽ giảm từ 66 xuống còn 41, giảm 25 tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố dự kiến giảm từ 197 người xuống còn 123 người.

Việc sắp xếp nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời phù hợp với quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Các tổ dân phố thực hiện sắp xếp đều có vị trí địa lý liền kề, điều kiện giao thông thuận lợi, phong tục tập quán tương đồng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và ổn định đời sống Nhân dân sau sắp xếp.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết của việc sắp xếp tổ dân phố; đồng thời tham gia nhiều ý kiến liên quan đến phương án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố. Trong đó, các đại biểu đề nghị xem xét giữ lại một số tên gọi gắn với lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo phường Vĩnh Phúc ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu và giao cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện phương án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố bảo đảm sát thực tiễn.

Đồng thời đề nghị các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Sau hội nghị, địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo quy định.

Nguyễn Toàn