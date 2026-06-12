Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm: Không để vướng mắc giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ các dự án

Đó là chỉ đạo của đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị được tổ chức chiều 12/6, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án khu vực Hòa Bình.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình; cùng đại diện chính quyền các địa phương có dự án đi qua.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết, đơn vị đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 3 dự án giao thông, gồm: Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; Dự án kết nối giao thông và thủy lợi khu vực Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia; Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ các dự án.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Đối với Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6, dự án có tổng chiều dài khoảng 4,36km, diện tích thu hồi hơn 21,5ha, ảnh hưởng đến 340 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, đã chi trả bồi thường cho 269 hộ, bàn giao khoảng 16,8ha mặt bằng. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở việc cắm mốc, đo đạc địa chính; một số trường hợp có ý kiến liên quan đến diện tích, nguồn gốc đất và phương án bồi thường.

Lãnh đạo phường Thống Nhất và phường Hòa Bình báo cáo công tác triển khai các dự án trên địa bàn.

Đối với Dự án kết nối giao thông và thủy lợi khu vực Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, tổng diện tích cần thu hồi gần 76ha, ảnh hưởng đến hơn 1.500 hộ dân và tổ chức. Đến nay, nhiều khu vực đã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm và lập phương án bồi thường. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp vướng mắc do sai lệch giữa bản đồ địa chính với hiện trạng sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thiếu nhân lực địa chính tại cơ sở; tiến độ xây dựng các khu tái định cư chưa đồng bộ với tiến độ GPMB. Bên cạnh đó, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện và việc bố trí khu nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ mả cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Đối với Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, tổng diện tích thực hiện dự án là 5,17ha, ảnh hưởng đến 221 hộ dân. Đến nay, đã thực hiện chi trả bồi thường cho 144 hộ với số tiền hơn 13,8 tỷ đồng, bàn giao được trên 4ha mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn thành thẩm định phương án bồi thường hoặc chưa xác định được nguồn gốc đất do quá trình chuyển nhượng qua nhiều đời chủ sử dụng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phân tích nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung phân tích nguyên nhân làm chậm tiến độ GPMB, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó, các ý kiến kiến nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với chính quyền cơ sở trong việc xác định nguồn gốc đất; đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; bổ sung cán bộ địa chính tại những địa bàn có khối lượng công việc lớn; sớm hoàn thiện các khu tái định cư và ban hành hướng dẫn đối với việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các công trình đều là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; phấn đấu hoàn thành các thủ tục và công tác GPMB trong tháng 7/2026.

Mạnh Hùng