Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ

Chiều 12/6, Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ (Petrolimex Phú Thọ) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập công ty (12/6/1956 - 12/6/2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Đình Tuyển - Nguyên Ủy viên Ban chấp Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Petrolimex Phú Thọ.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Phú Thọ khẳng định: Suốt chặng đường 70 năm, lịch sử phát triển của Petrolimex Phú Thọ luôn gắn liền với lịch sử phát triển của quê hương Đất Tổ và của ngành Xăng dầu Việt Nam.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Petrolimex Phú Thọ.

Petrolimex Phú Thọ tiền thân là Trạm bán buôn, bán lẻ xăng dầu mỡ Việt Trì, được thành lập theo Quyết định số 203/BTN-TCCB ngày 12/6/1956 của Bộ Thương nghiệp. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã anh dũng bám kho, bám tuyến, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất và chiến đấu, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của đơn vị. Sau ngày đất nước thống nhất, công ty không ngừng phát triển, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng Petrolimex Phú Thọ tại lễ kỷ niệm.

Năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc và Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình được chuyển giao về trực thuộc Petrolimex Phú Thọ, mở ra giai đoạn phát triển mới với quy mô và tiềm lực lớn hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Petrolimex Phú Thọ tại lễ kỷ niệm.

Đến nay, Petrolimex Phú Thọ đã phát triển thành một doanh nghiệp có quy mô lớn với 2 kho xăng dầu Việt Trì và Phủ Đức, sức chứa 15.000m3. Công ty hiện có 800 cán bộ, người lao động. Hệ thống phân phối được mở rộng với 127 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và 118 cửa hàng của 80 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, tạo nên mạng lưới cung ứng rộng khắp, bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng và đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, Petrolimex Phú Thọ đã dành trên 15 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, doanh thu đạt trên 8.200 tỷ đồng, sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 500.000m3, sản lượng gas đạt 3.700 tấn, sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 1.060 tấn, nộp ngân sách 825 tỷ đồng. Petrolimex Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với trên 60% thị phần xăng dầu trên địa bàn.

Ông Lê Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Petrolimex Phú Thọ kiên định thực hiện chiến lược “3 chuyển đổi”, gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp; lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực và lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển. Mục tiêu là xây dựng Petrolimex Phú Thọ trở thành doanh nghiệp năng lượng hiện đại, phát triển bền vững, giữ vững vị thế dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc và tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ghi nhận những đóng góp của Petrolimex Phú Thọ qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tập thể Công ty nhiều phần thưởng cao quý.

Tặng hoa chúc mừng Petrolimex Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những đóng góp quan trọng của Petrolimex Phú Thọ đối với sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Petrolimex Phú Thọ ủng hộ 3 tỷ đồng vào Quỹ an sinh xã hội tỉnh Phú Thọ.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng, các đồng chí đề nghị Petrolimex Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực năng lượng, chủ động dự báo, quản trị rủi ro, bảo đảm nguồn hàng và tối ưu hóa hệ thống logistics nhằm bảo đảm an ninh năng lượng an toàn, ổn định trong mọi tình huống, phục vụ các mục tiêu chiến lược của địa phương. Tiên phong chuyển dịch năng lượng xanh, chủ động bám sát và triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo định hướng của Chính phủ và Tập đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu sinh học thế hệ mới (như xăng E10) và áp dụng các giải pháp giảm phát thải carbon. Cùng với đó, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản trị, điều hành; hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật tại các kho chứa và cửa hàng xăng dầu. Nâng cao văn hóa dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng; thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ thuế, hóa đơn điện tử, an toàn môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Petrolimex Phú Thọ gắn liền hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội; tiếp tục đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho Nhân dân, khẳng định giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia giàu tính nhân văn.

Với truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng hệ giá trị cốt lõi “Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Phát triển”, đồng chí tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Petrolimex Phú Thọ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Nhân dịp này, Petrolimex Phú Thọ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ kỷ niệm, Petrolimex Phú Thọ đã ủng hộ 3 tỷ đồng vào Quỹ an sinh xã hội tỉnh Phú Thọ.

Đức Anh