Thông qua dự thảo kết luận giám sát chuyên đề tại 6 xã trên địa bàn tỉnh

Chiều 12/6, Đoàn Giám sát số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức họp, thống nhất thông qua dự thảo kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy các xã: Lai Đồng, Trung Sơn, Sơn Lương, Minh Hòa, Vĩnh Thành và Vĩnh Phú.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát số 16 kết luận buổi họp.

Tại buổi họp, các thành viên đoàn giám sát cùng lãnh đạo các địa phương cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo kết luận giám sát. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, công tác tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số theo chỉ đạo của tỉnh.

Lãnh đạo xã Lai Đồng nhất trí với dự thảo kết luận.

Lãnh đạo các xã cho biết, hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chuyên môn còn thiếu, đặc biệt là các vị trí kế toán, địa chính, tài nguyên - môi trường, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề nghị tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế cấp xã làm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; nghiên cứu bổ sung, bố trí nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Trung Sơn phát biểu tại buổi họp.

Kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát số 16 đề nghị các thành viên đoàn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện dự thảo kết luận giám sát, bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tiễn từng địa phương. Đồng chí ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các xã, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương cần căn cứ điều kiện thực tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Lê Minh