Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp nhận, quản lý, vận hành cụm công nghiệp đầu tư từ ngân sách nhà nước

Sáng 13/8, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo việc tiếp nhận, quản lý, vận hành cụm công nghiệp (CCN) được đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN). Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý về chủ trương đối với việc giao quản lý, vận hành các CCN được đầu tư từ nguồn NSNN. Theo thông báo kết luận số 82-KL/TU ngày 18/12/2025, 10 CCN được giao cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương (trực thuộc Sở Công Thương) thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá và tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục quản lý, vận hành; 2 CCN gồm CCN Yên Đồng (xã Tam Hồng) và CCN Tề Lỗ (xã Tề Lỗ) được giao cho UBND xã tiếp tục quản lý, vận hành.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ tiếp nhận, quản lý và vận hành các cụm công nghiệp đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương đã rà soát, kiểm kê, đánh giá, tiếp nhận hồ sơ 3 CCN (Bạch Hạc, Hợp Hải - Kinh Kệ, thị trấn Yên Lập); 7 CCN còn lại đã được bàn giao về mặt nguyên tắc để quản lý, vận hành. Tuy nhiên, các CCN đang gặp một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý, quyết toán dự án hoàn thành, xác định giá trị tài sản hoặc các hạng mục đầu tư dở dang đang được rà soát, bổ sung hồ sơ để hoàn thiện theo quy định.

Đối với 2 CCN được bàn giao cho UBND xã, UBND 2 xã Tam Hồng và Tề Lỗ đề xuất giao lại cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương tiếp nhận, quản lý, vận hành giống như các CCN khác. Nguyên nhân do địa phương khó khăn về nhân lực, năng lực quản lý; chưa có vị trí việc làm phù hợp; không có kinh phí để duy trì hoạt động, cải tạo, nâng cấp hạ tầng...

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ tiến độ thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý, vận hành các CCN; nhiệm vụ, trách nhiệm của Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương trong tiếp nhận, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung, thu phí, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và cơ chế tài chính liên quan.

Đối với CCN Yên Đồng và Tề Lỗ, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong quản lý, vận hành, nhất là các vướng mắc về đất đai; cơ chế đặc thù, tổ chức bộ máy, nhân lực và nguồn lực tài chính nếu tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: Việc thống nhất tiếp nhận, quản lý, vận hành các CCN được đầu tư từ NSNN là nhiệm vụ quan trọng. Đối với 10 CCN đã giao cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương, Sở Công Thương cần xây dựng báo cáo thực trạng và nhu cầu hạ tầng, trong đó làm rõ thực trạng hạ tầng xử lý nước thải tập trung đối với từng CCN, nhu cầu đầu tư và duy tu. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng đơn giá dịch vụ công dùng chung cho các CCN trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiếp nhận, quản lý, vận hành các CCN được đầu tư từ NSNN. Trong đó nêu rõ tiến độ cụ thể, mốc thời gian hoàn thành đối với từng CCN; khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để tháo gỡ các nội dung này.

Đối với 2 CCN Yên Đồng và Tề Lỗ, cần phân chia thành các giai đoạn, xây dựng lộ trình giải quyết theo từng giai đoạn cụ thể để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí giao Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ của từng ô đất, từng hộ, cá nhân tại 2 CCN. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và tiến độ xử lý đối với từng nhóm hồ sơ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các kết luận thanh tra và chỉ đạo trước đây của cấp có thẩm quyền.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND 2 xã hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục về đất đai, rà soát hồ sơ pháp lý của từng trường hợp; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc vượt quá thẩm quyền của cấp xã.

Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu bố trí kinh phí theo quy định để phục vụ công tác quản lý, vận hành, duy tu hạ tầng kỹ thuật; theo dõi tiến độ xử lý việc xin cơ chế đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với 2 CCN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Trước mắt, khi 2 CCN vẫn thuộc UBND xã quản lý, Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Quy chế quản lý CCN; phương án vận hành; đơn giá khai thác, sử dụng hạ tầng; công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành.

Đức Anh