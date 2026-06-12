Khẩn trương hoàn thiện phương án tiếp nhận 4 đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Chiều 12/6, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị báo cáo, đề xuất việc tiếp nhận, bàn giao 4 đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh về tỉnh Phú Thọ quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND phường Việt Trì; cùng lãnh đạo Làng trẻ em SOS Việt Trì, Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì và Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 4 đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh đang hoạt động tự chủ 100% kinh phí. Làng trẻ em SOS Việt Trì hiện có 22 lao động hợp đồng không xác định thời hạn, đang chăm sóc, nuôi dưỡng 117 trẻ em và thanh niên theo mô hình gia đình SOS.

Trường mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục nhà nước; có chức năng chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mầm non là trẻ em thuộc Làng trẻ em SOS cùng các trẻ em tại cộng đồng dân cư lân cận.

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì được thành lập từ tháng 3/2000. Từ khi thành lập đến nay Trường đã có hơn 12.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trường đào tạo hệ học sinh hệ tiểu học, THCS và THPT, trong đó số học sinh đến từ Làng trẻ em SOS Việt Trì chiếm 5,5%. Hiện trường có 62 cán bộ, nhân viên. Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì đi vào hoạt động đào tạo nghề từ năm 2006, đào tạo trình độ trình độ trung cấp, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng. Đối tượng là học sinh của các Làng trẻ em SOS, học sinh trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, các cán bộ, công nhân các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nghề. Hiện trường có 24 cán bộ, nhân viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Trì.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, việc tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Việt Trì và các cơ sở trực thuộc là chủ trương cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của các đơn vị không bị gián đoạn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em và người lao động sau khi tổ chức SOS Na Uy dừng tài trợ kinh phí; đồng thời thực hiện đúng Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về việc bàn giao các cơ sở SOS cho địa phương quản lý toàn diện.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống SOS Việt Trì làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, người lao động và gia đình; duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, không để ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, giáo dục và an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ nhân sự, tài sản, hồ sơ tuyển dụng; xây dựng Đề án tổng thể xác định mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, phương án sắp xếp nhân sự, đất đai và đề xuất cơ chế tài chính phù hợp. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 17/6 để thực hiện ký kết tiếp nhận, bàn giao chính thức; phấn đấu hoàn thành Đề án tổng thể trước ngày 15/7, bảo đảm các đơn vị hoạt động ổn định và phát triển hiệu quả sau khi trực thuộc tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ