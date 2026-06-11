Không bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi kiểm tra tiến độ Dự án nút giao IC2, IC5; Dự án đường song song đường sắt từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì và Dự án mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì ngày 11/6. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa Dự án nút giao IC2.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án nút giao IC2, IC5 kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Dự án đã được khởi công từ đầu năm 2026, hiện giá trị thực hiện đạt trên 15% giá trị hợp đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số trường hợp tái lấn chiếm tại khu vực nút giao IC5 đang được địa phương tích cực vận động, xử lý. Đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc thi công bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ Dự án nút giao IC2, IC5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và nhà thầu tập trung toàn bộ nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đến tháng 6/2027 cơ bản hoàn thành xong dự án. Trong quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng và an toàn lao động là hàng đầu.

Kiểm tra Dự án đường song song đường sắt từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương liên quan phải quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; lập đường găng về tiến độ, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công nếu nhà thầu không đủ năng lực phải kiên quyết thay thế, bảo đảm thông tuyến trước Tết Nguyên đán 2027.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt vào cuộc, chậm nhất đến ngày 30/6/2026 phải bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời nhấn mạnh: Các dự án giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc có ý nghĩa quan trọng kết nối các đô thị lớn Vĩnh Yên - Việt Trì, kết nối với các khu công nghiệp, khu du lịch, thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan báo cáo Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn còn lại đến cầu Hạc Trì.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan chức năng cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào không hoàn thành bảo đảm tiến độ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thúy Hường