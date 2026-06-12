Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ xã Hoàng An

Tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sáng 12/6, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN được triển khai tại xã Hoàng An.

Qua rà soát, xã Hoàng An hiện có 36 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 3 nghĩa trang liệt sĩ; trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đan có 34 phần mộ. Ngay sau phần lễ được tổ chức trang nghiêm, các tổ công tác đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và thiêng liêng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra đúng quy định, an toàn, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN tại xã Hoàng An.

Hoàng An là địa phương thứ ba triển khai hoạt động lấy mẫu trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát huy kinh nghiệm từ những đợt triển khai trước, hướng dẫn, hiệp đồng chặt chẽ trong từng khâu, từ xây dựng phương án tổ chức, thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản, bàn giao mẫu đến hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Quy trình lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản, bàn giao được thực hiện chặt chẽ, khoa học.

Duy Thành - Lưu Trường