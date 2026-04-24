Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Nằm trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 24/4, Ban tổ chức đã khai mạc Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm, tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Dự khai mạc hội thi có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Hội thi thu hút 18 cụm thi, đại diện cho 148 xã, phường trong toàn tỉnh tham gia. Các đội tranh tài ở nhiều nội dung gồm: Gói 10 bánh chưng trong thời gian 8 phút; luộc bánh trong 5 giờ; nấu 5kg xôi trong 30 phút; giã và tạo hình 10 bánh giầy trong tối đa 15 phút.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng các đại biểu chiêm ngưỡng thành quả của các đội thi.

Hội thi nhằm tái hiện cuộc thi làm các lễ vật dâng cúng Tổ tiên có từ thời Vua Hùng dựng nước, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, thể hiện lòng hiếu kính với Tổ tiên và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cộng đồng dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa thời Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Đội đạt giải Nhất sẽ được lựa chọn thực hiện bánh chưng, bánh giầy dâng cúng Tổ tiên trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027.

Một số hình ảnh thi gói bánh chưng:

Lê Hoàng