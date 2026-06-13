Lễ phát động Phong trào thi đua Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030

Ngày 13/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự Lễ phát động tại điểm cầu chính có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, các đại biểu được xem phóng sự: “Khát vọng Việt Nam - tăng trưởng bền vững 2 con số”, khẳng định những quyết sách, chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số trong kỷ nguyên mới nhằm mục tiêu đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Quang cảnh Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” từ điểm cầu chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Với khẩu hiệu, tinh thần và mục tiêu “Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc“, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; tập trung tháo gỡ những ”điểm nghẽn“, ”nút thắt“ về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, ”khơi thông" những nguồn lực phát triển; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ.

Thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics.

Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia. Thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát với thực tiễn. Thi đua phải trở thành động lực phát triển, tạo ra những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay và những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn xã hội.

Đại biểu dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh bấm nút phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Diệu Thu - Cao Tuấn