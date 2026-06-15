Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc

Ngày 15/6, tại phường Việt Trì, Công ty TNHH Y khoa HĐ Phú Thọ tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc. Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc được triển khai tại khu Quế Trạo, thuộc địa bàn phường Việt Trì với tổng mức đầu tư dự kiến 633,4 tỷ đồng. Đây là dự án thứ 18 trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và là dự án thứ 10 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới.

Theo đó, dự án được xây dựng trên quỹ đất có tổng diện tích 7.015,8m2, quy mô công trình đầu tư xây dựng một tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Sau khi đưa vào hoạt động, dự án cung cấp cho thị trường dự kiến 456 căn hộ với thiết kế kiến trúc hiện đại, không gian cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.800 người. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chúc mừng tại lễ khởi công.

Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc được triển khai trên trục đường Phù Đổng, phường Việt Trì. Dự án góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh và thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của nhà đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Đồng chí đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết với giá thành hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Dự án tiếp tục đánh dấu một bước quan trọng trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đức Anh