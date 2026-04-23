Ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp với đối tác Hàn Quốc

Chiều 23/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Quang cảnh Toạ đàm bàn tròn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (thứ hai bên trái) và Tổng Giám đốc iMarket Korea Kim Hak Jae (ngoài cùng bên trái) trao Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội chiều 23/4.

Tại lễ trao các biên bản ghi nhớ, văn kiện hợp tác giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước do Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Công ty iMarket Korea về nghiên cứu, khảo sát Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự chương trình tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 20/4, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chủ trì buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Công ty iMarket Korea (Hàn Quốc) về nghiên cứu, khảo sát đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc iMarket Korea Kim Hak Jae khẳng định quyết tâm hợp tác và đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ trong phát triển các khu công nghiệp hiện đại.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía doanh nghiệp có ông Kim Hak Jae – Tổng Giám đốc Công ty iMarket Korea, ông Yang Il Kwon – Giám đốc điều hành Công ty TNHH iMarket Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, với vị trí cửa ngõ kết nối vùng Trung du - miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để bứt phá về công nghiệp. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối xuyên suốt với sân bay quốc tế Nội Bài và cảng biển Hải Phòng đã đưa Phú Thọ trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng Giám đốc iMarket Korea Kim Hak Jae thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Tính đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm dày dạn của iMarket Korea trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của công ty là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng của Phú Thọ.

Việc ký kết Bản ghi nhớ là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực. Theo nội dung MOU, hai bên thống nhất thiết lập khung hợp tác để cùng nghiên cứu, khảo sát và xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp hiện đại.

Dự án hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc và các quốc gia phát triển. Phía iMarket Korea cam kết chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, đảm bảo tiến độ và chất lượng khảo sát.

Cùng với hợp tác phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, áp dụng chuyển đổi số trong quản lý và vận hành khu công nghiệp, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và sản xuất thông minh, hai bên cũng thống nhất nghiên cứu và thúc đẩy phát triển Trung tâm Logistics ICD gắn với khu công nghiệp nhằm tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, lưu trữ và kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế; phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo iMarket Korea tại buổi làm việc.

Để dự án sớm được hiện thực hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định 3 cam kết mạnh mẽ từ phía chính quyền tỉnh. Đó là: Luôn đồng hành - Tỉnh sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp từ khâu khảo sát đến khi dự án đi vào vận hành. Ưu đãi đột phá - Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính trong khuôn khổ pháp luật. Hỗ trợ hiệu quả - Các sở, ngành chức năng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, hướng dẫn thực địa và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo iMarket Korea chiều ngày 20/4 tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ

Sự thành công của dự án hợp tác với iMarket Korea được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho hạ tầng công nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Hàn Quốc.

Đinh Vũ