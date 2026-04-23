Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra kinh tế năm 2026

Sáng 23/4, đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương do đồng chí Nông Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TĐTKT năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực, bảo đảm đúng thời gian và thành phần theo quy định, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ cuộc điều tra trên toàn địa bàn.

Giai đoạn 1 của Tổng điều tra (thu thập thông tin hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản), toàn tỉnh có 969.967 hộ dân, 3.785.644 người, 163.754 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 2.033 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 11 tổ hợp tác được đưa vào điều tra. Tỉnh đã huy động 3.056 điều tra viên lập bảng kê và 1.112 điều tra viên thu thập thông tin chuyên sâu; tổ chức 39 hội nghị triển khai phương án với 3.797 đại biểu và 25 hội nghị tập huấn nghiệp vụ với 1.609 đại biểu tham dự.

Đến ngày 8/3/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% khối lượng điều tra, sớm hơn 2 ngày so với yêu cầu của Trung ương; ngày 31/3/2026 hoàn thành việc kiểm tra, xử lý toàn bộ lỗi logic dữ liệu.

Đối với giai đoạn 2 (thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội), theo rà soát, đến đầu tháng 4/2026, toàn tỉnh có 29.719 doanh nghiệp, hợp tác xã; 521 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 296 hội, hiệp hội thuộc diện điều tra. Tỉnh đã tuyển chọn 737 điều tra viên để triển khai thu thập thông tin. Tính đến ngày 22/4/2026, tiến độ thu thập đạt 77,31% số doanh nghiệp, hợp tác xã; trong đó 58,71% đã hoàn thành kê khai. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt 70%; các hội, hiệp hội đạt 59,59%.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 của Trung ương và của tỉnh đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ triển khai giai đoạn 2; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin, nhất là đối với khối doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong đôn đốc, hướng dẫn đơn vị cung cấp thông tin; các giải pháp nâng cao chất lượng dữ liệu...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn - Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: TĐTKT năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá toàn diện quy mô, cơ cấu và sự phát triển của nền kinh tế, phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Phú Thọ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, nỗ lực hoàn thành toàn diện TĐTKT năm 2026 theo đúng yêu cầu, góp phần cung cấp dữ liệu tin cậy phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai TĐTKT năm 2026, đặc biệt là việc hoàn thành sớm giai đoạn 1.

Đồng chí Nông Thị Hà đề nghị, Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo TĐTKT giai đoạn 2; các sở, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê trong tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin đối với những doanh nghiệp còn lại; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai đúng quy định. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác rà soát, làm sạch dữ liệu, đảm bảo thông tin thu thập đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Lê Minh