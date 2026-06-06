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Xã Vĩnh Tường phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 6/6, xã Vĩnh Tường tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” nhân Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ xã đã đọc thư kêu gọi và phát động phong trào thi đua trên địa bàn, vận động Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên.

Theo đó, mỗi gia đình được khuyến khích thực hiện nếp sống xanh từ những việc làm hằng ngày như giữ gìn nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực trồng và chăm sóc cây xanh.

Các thôn dân cư tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày 10 và 20 hằng tháng; xây dựng, nhân rộng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò tự quản và giám sát của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Xã Vĩnh Tường phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường.

Xã Vĩnh Tường phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tường phát động toàn dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường làng, ngõ xóm, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Xã Vĩnh Tường phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cán bộ xã cùng người dân tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.

Hà Giang - Đức Thiện


Hà Giang - Đức Thiện

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