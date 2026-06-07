Hơn 7.000 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức coi thi, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, kết hợp trực tuyến tới 170 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục có tổ chức thi, với sự tham gia của trên 7.000 cán bộ, giáo viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026; công tác phối hợp bảo đảm an ninh kỳ thi; công tác kiểm tra kỳ thi; hướng dẫn kỹ năng phòng chống, phát hiện sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đưa ra các tình huống dự báo có thể xảy ra tại điểm thi và thảo luận phương án xử lý phù hợp để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đại biểu đại diện Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng phòng chống, phát hiện sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thi phải nắm vững quy chế, quy trình tổ chức kỳ thi; phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao trước, trong và sau kỳ thi. Mỗi cán bộ coi thi cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thành công.

Lê Hoàng