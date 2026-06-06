Hội nghị khoa học bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030

Ngày 6/6, tại Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị khoa học với chủ đề: “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương - chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số tại tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, Phú Thọ thống nhất tư duy, nhận thức và hành động theo phương châm “lấy phát triển để ổn định”, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và duy trì mức tăng trưởng cao, ổn định trong những năm tiếp theo là yêu cầu khách quan xuất phát từ đòi hỏi phát triển trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của vùng Đất Tổ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Tăng trưởng kinh tế hai con số tại Phú Thọ dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi gồm: Tăng trưởng thực chất, tốc độ tăng trưởng đi đôi với chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh quốc gia và giá trị gia tăng thực chất; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và công bằng xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông báo cáo tóm tắt phương án phát triển kinh tế hai con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân; kết hợp hiệu quả giữa các động lực tăng trưởng mới với các động lực truyền thống, giữa thu hút nguồn lực bên ngoài với phát huy nội lực.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm thu hút phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ; phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng tạo động lực phát triển...

Lãnh đạo Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã gợi mở một số định hướng quan trọng để tỉnh nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Trong đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phú Thọ không thể chỉ dựa vào các nguồn lực truyền thống như đất đai, lao động hay vốn đầu tư công mà cần chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, kết hợp hiệu quả các nguồn lực và cơ chế chuyển hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, động lực tăng trưởng hiện tại phải dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thay vì phụ thuộc vào tài nguyên truyền thống; tập trung tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính và quy trình cấp phép để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; xây dựng chiến lược phát triển du lịch với hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện; thu hút đầu tư FDI thế hệ mới phải gắn liền với các tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tỉnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên mới...

Lê Hoàng