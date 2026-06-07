Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”

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Sáng 7/6, tại Nhà văn hóa công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ tổ chức điểm cầu trực tuyến hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031.
Dự chương trình có đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách; đại diện công đoàn cơ sở và đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn.
Tại điểm cầu, các đại biểu đã theo dõi trực tuyến các nội dung của lễ phát động từ điểm cầu trung tâm; đồng thời quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2031. Phong trào hướng tới phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trao 10 suất quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ cho 10 đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua hoạt động hưởng ứng, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Thuý Hường
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