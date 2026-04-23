Rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên

Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của 4 xã, phường vùng ven Khu di tích (Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng) và biểu diễn múa lân sư rồng nhằm tri ân công đức các Vua Hùng, bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia rước kiệu.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; thành viên Ban Tổ chức cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Theo truyền thống, hằng năm, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng triệu con cháu Lạc Hồng từ khắp mọi miền Tổ quốc lại hành hương về núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, thành kính tri ân công đức Tổ tiên. Các làng, xã xung quanh Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng tổ chức các nghi lễ, trò diễn nhằm tái hiện các hình thức sinh hoạt văn hóa xưa của người Việt cổ.

Đoàn rước kiệu của xã Hy Cương.

Trong các nghi lễ, rước kiệu về Đền Hùng để dâng cúng lễ vật lên Tổ tiên là một nghi lễ dân gian truyền thống, mang tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tôn kính Tổ tiên, tạo sự gắn kết cộng đồng, đại đoàn kết dân tộc; đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đoàn rước kiệu của các xã, phường thành kính tri ân công đức Tổ tiên.

Lễ rước kiệu bắt đầu từ cổng lớn Khu di tích, đi qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại cổng chính chân núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ tự các Vua Hùng để thực hiện các nghi lễ. Tại đây, các đội múa lân, sư tử biểu diễn phục vụ Nhân dân và du khách, tạo không khí trang nghiêm nhưng sinh động.

Màn biểu diễn múa lân sư rồng đặc sắc tại chương trình.

Lễ rước kiệu là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, được duy trì qua nhiều thế hệ. Qua đó, các giá trị văn hóa, lịch sử được truyền tải một cách trực quan, sinh động tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Du khách về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ được hoà mình trong không gian thành kính trang trọng của lễ rước kiệu mà còn được hiểu thêm về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, từ đó nhân lên tình yêu quê hương, niềm tự hào về nòi giống “Con Rồng cháu Tiên”.

Đức Anh


 Từ khóa: Đền Hùng Vua Hùng Vương Giỗ tổ hùng vương văn hoá truyền thống Bản sắc dân gian
Đẩy mạnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Đẩy mạnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2026
2026-04-24 11:24:00

baophutho.vn Sáng 24/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thủ tướng Chính...

Tin liên quan

Gợi ý

