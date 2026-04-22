Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị tham gia Hội trại văn hóa năm 2026

Tiếp nối các hoạt động trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), sau khi dự Lễ dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, kiểm tra và động viên các địa phương, đơn vị tham gia Hội trại văn hóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thăm gian giới thiệu nghệ thuật thư pháp tại Trại văn hóa phường Vĩnh Phúc - Vĩnh Yên.

Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và du khách trải nghiệm các công đoạn làm bánh tai, móm ẩm thực truyền thống, đặc sắc của phường Phú Thọ, phường Phong Châu.

Tại khu vực hội trại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian độc đáo của đồng bào các dân tộc và chia sẻ niềm vui với Nhân dân, du khách thập phương về trảy hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng tại các trại văn hóa.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Với hình thức tổ chức theo cụm, Hội trại năm nay không chỉ là không gian hội tụ, trình diễn bản sắc văn hóa của 148 xã, phường mà còn là biểu trưng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất ý chí của Nhân dân sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đây là điểm nhấn quan trọng nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa Đất Tổ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và du khách thăm, trải nghiệm các hoạt động tại Hội trại văn hóa.

Để Hội trại diễn ra thành công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban tổ chức và các cụm trại cần tiếp tục duy trì tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường và đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ. Mục tiêu cao nhất là mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa cội nguồn thực sự an toàn, ý nghĩa và ấn tượng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại các trại văn hóa.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm động lực cho Nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng một mùa lễ hội văn minh, đa sắc màu tại cội nguồn dân tộc.

Nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc thu hút đông đảo đồng bào, du khách đến với Trại văn hóa.

Đinh Vũ