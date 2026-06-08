Triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: Quyết tâm chính trị cao nhất, lấy người dân làm trung tâm

Sáng 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu UBND tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trình bày Phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Toàn tỉnh hiện có 5.049 thôn, xóm, tổ dân phố. Trong đó, có 4.444 thôn, xóm thuộc 133 xã và 605 tổ dân phố thuộc 15 phường. Qua rà soát, dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố; tổng số thôn, tổ dân phố còn lại là 3.082 (giảm tương ứng 38,96%).

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trình bày phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Về phương án bố trí nhân sự dôi dư, toàn tỉnh hiện có 13.492 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và 40.392 người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt triển khai theo lộ trình cụ thể nhằm ổn định tổ chức bộ máy ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ, người lao động chịu tác động từ phương án sắp xếp.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý tại địa phương. Các đại biểu tập trung phân tích sâu về quy mô dân số, điều kiện thực tiễn, những thuận lợi và khó khăn đặc thù của từng địa bàn; đồng thời góp ý về quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các địa phương đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; quy hoạch, xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế thể thao cơ sở phù hợp với quy mô dân số mới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các kiến nghị của địa phương, đặc biệt là phương án giải quyết chế độ chính sách và việc duy trì, vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chất khó khăn, nhạy cảm nhưng là đòi hỏi khách quan, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mục đích cốt lõi của phương án không đơn thuần là sự sáp nhập cơ học về quy mô diện tích hay dân số, mà là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Để triển khai hiệu quả phương án tổng thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải đặt quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, tuyệt đối không có tư tưởng bàn lùi, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, triển khai bằng các hình thức phong phú, thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quy trình thực hiện phải bài bản, đúng quy định pháp luật. UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng đề án chi tiết; tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đảm bảo công khai, minh bạch. Việc chọn tên gọi mới phải tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và nguyện vọng chính đáng của đa số người dân.

Nhấn mạnh công tác cán bộ và chế độ chính sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ năng lực để lựa chọn người vào các chức danh chủ chốt mới (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận); giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư.

Đặc biệt, phải lấy dân làm gốc và hỗ trợ tối đa cho người dân. Các địa phương phải có kế hoạch hỗ trợ người dân thay đổi thông tin trên các loại giấy tờ đảm bảo kịp thời, chính xác; tuyệt đối không để ảnh hưởng hay gián đoạn đến các giao dịch hành chính của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, trong đó: Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án, lấy ý kiến Nhân dân và giải quyết chính sách dôi dư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa và quản lý chặt chẽ không gian mạng, xử lý nghiêm thông tin sai lệch. Công an tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp rà soát số liệu cư trú, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong việc kiện toàn Ban Công tác Mặt trận và tổ chức lấy ý kiến cử tri đồng bộ, khách quan.

Đinh Vũ