Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tinh gọn bộ máy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế...

Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sắp xếp đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục đối với các bộ, cơ quan, địa phương.

Theo Nghị quyết số 148/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, trong tháng 5/2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 51 Nghị định, 05 Nghị quyết, 08 Quyết định quy phạm pháp luật. Tính chung 5 tháng đã ban hành 198 Nghị định, 28 Nghị quyết và 30 Quyết định. Trong đó đã ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản, đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ triển khai trong tháng 6 và thời gian tới, tại Phụ lục II, Nghị quyết số 148/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sắp xếp đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục cho các bộ, cơ quan, địa phương.

Rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan.

Lưu ý rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền và quyết định phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Hoàn thành trong tháng 6/2026.

Thông qua Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận khi thực hiện

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐND cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026, đồng bộ với sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường.

Hoàn thành trong quý II năm 2026.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục

Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liện và vấn đề biên chế giáo viên, nhân viên trong quá trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục.

Khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động ngay sau ngày 30/8/2026 và phương án tổ chức, vận hành sau đầu tư.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục; hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông phù hợp quy mô dân số, quy hoạch đô thị, nông thôn trong tổng thể rà soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn sắp xếp các cơ sở y tế, các trạm y tế cấp xã

Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về hướng dẫn sắp xếp các cơ sở y tế, các trạm y tế cấp xã.

Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án về bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2026.

Chỉ thị 21/CT-TTg về sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố), báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026.

Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo hướng:

- Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

- Thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng.

Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng theo yêu cầu về tiến độ, kết quả thực hiện (qua Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ) vào thứ Sáu hàng tuần theo đề cương và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; báo cáo tổng thể kết quả thực hiện trước ngày 05 tháng 7 năm 2026.

Theo baochinhphu.vn