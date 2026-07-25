Sớm khắc phục tình trạng giao thông xuống cấp ở Đào Xá

Hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, tại xã Đào Xá, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường đang là vấn đề được người dân quan tâm, phản ánh nhiều. Những ổ gà, ổ voi, bụi bặm không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến giao thương, sản xuất, sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này xuất hiện tại nhiều tuyến đường như ĐT316B và một số tuyến đường nhánh, đường liên thôn. Đây đều là những tuyến có vai trò quan trọng trong kết nối khu dân cư, trường học, khu sản xuất và phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Tuyến đường ĐT316B đi qua địa bàn thôn Phương Giao, xã Đào Xá xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trên địa bàn.

Tại tuyến ĐT316B qua thôn Phương Giao, đoạn đường dài khoảng 1km hiện xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bà Hạ Thị Thủy - một tiểu thương kinh doanh ven đường cho biết: tuyến đường từng được bảo trì, khắc phục và phun nước giảm bụi. Tuy nhiên, do mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá qua lại nên mặt đường nhanh chóng xuống cấp trở lại. Tình trạng bụi bặm, mất an toàn giao thông khiến người dân lo lắng.

Người dân mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp giải quyết những bất cập về hạ tầng, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt. Bên cạnh đó, mong muốn chính quyền tiếp tục rà soát tổng thể hiện trạng các tuyến đường, xác định rõ những điểm xuống cấp nghiêm trọng để ưu tiên nguồn lực đầu tư, sửa chữa; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phối hợp kiểm soát hoạt động vận chuyển đất, đá, hạn chế tình trạng đường vừa sửa chữa lại tiếp tục hư hỏng.

Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn xã Đào Xá kiểm tra thực địa tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã sau khi tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của Nhân dân.

Trước thực tế đó, chính quyền xã Đào Xá đã có những động thái tích cực, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì cuộc sống của người dân. Sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đào Xá cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại một số tuyến đường giao thông, kênh mương trên địa bàn, trong đó có tuyến đường chậm lũ từ Đào Xá đi Thạch Đồng, ĐT316B từ Đào Xá đi Hưng Hóa và đường giao thông nông thôn tại thôn Tân Đan.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cụ thể hiện trạng tại từng vị trí, lắng nghe ý kiến người dân và xem xét những vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn khẩn trương đề xuất phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của Nhân dân.

Đối với tuyến ĐT316G, trước thực trạng một số vị trí xuống cấp nghiêm trọng, UBND xã Đào Xá đã chủ động đề nghị UBND tỉnh cho phép đầu tư cải tạo, sửa chữa đoạn từ Km8+850 đến Km9+250. Đây là đoạn tuyến thuộc khu 6 và khu 15, mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, hệ thống thoát nước chưa bảo đảm, gây khó khăn cho việc lưu thông, nhất là khi mưa lớn.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương và ý kiến của Sở Tài chính, ngày 16/7/2026, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đầu tư cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên ĐT316G thuộc địa bàn xã Đào Xá. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã Đào Xá tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời khẩn trương rà soát nguồn vốn để quyết định phương án đầu tư phù hợp. Địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết đầu tư, quy mô, nguồn vốn, hiệu quả và quá trình tổ chức thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc nguồn vốn không phù hợp, xã phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với hạng mục tràn tại Km5+20, UBND tỉnh giao UBND xã Đào Xá chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất phương án xử lý hiệu quả, hạn chế ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Đào Xá, sau sáp nhập, xã Đào Xá có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, liên hoàn, kết nối với các địa bàn lân cận. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, lưu lượng phương tiện, nhất là xe tải và xe vận chuyển đất, đá tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường bị xuống cấp, trong khi công tác sửa chữa, khắc phục chưa theo kịp thực tế. Việc tỉnh chỉ đạo cải tạo, sửa chữa đoạn tuyến ĐT316G qua địa bàn xã sẽ góp phần từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả kết nối giao thông trên địa bàn.

Việc sớm khắc phục những điểm nghẽn về giao thông cũng chính là tạo thêm động lực để Đào Xá phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Lan