3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027

2026-07-22 21:46:00 Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu vùng sẽ...

Quy định đăng ký tạm trú

2026-07-22 12:26:00 Thông tư 116/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó quy định đăng ký tạm trú.

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường...

2026-07-21 19:29:00 baophutho.vn Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phúc Yên, hiện đang diễn ra tình trạng họp chợ cóc, chợ tạm trái phép, lấn chiếm lòng đường,...

Hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp; thí...

2026-07-21 07:35:00 Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sắp xếp, cơ cấu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị; thí điểm mô hình trường học quy mô lớn.

Hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên...

2026-07-20 10:15:00 Bộ Nội vụ hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.