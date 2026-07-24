3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

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Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.
Theo suckhoedoisong.vn
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Thông tư 116/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó quy định đăng ký tạm trú.
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baophutho.vn Hệ thống đường giao thông luôn được xem là huyết mạch đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên đối với tỉnh lộ 444 nằm trên địa bàn xã...