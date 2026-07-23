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Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin bị phạt tới 100 triệu đồng

Chế tài xử phạt trên vừa được Chính phủ bổ sung tại Nghị định số 291/2026/NĐ-CP.

Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin bị phạt tới 100 triệu đồng

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm cung cấp thông tin về thuế. Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02/12/2025 của Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 291/2026/NĐ-CP bổ sung Mục 3 và Điều 19a vào sau Mục 2 Chương II quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 05 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

- Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Song song với các chế tài xử phạt trên, Nghị định còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Việc bổ sung chế tài trên nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/7/2026.

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Việt nam Quy định Quốc tế Hành vi Cung cấp thông tin Chính phủ cơ quan Xử phạt vi phạm hành chính Ngăn cản Phục vụ
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