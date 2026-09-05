Tháng 3/2027 trình Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ký Quyết định 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền Iương và bảo hiểm xã hội

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 1- Nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; 2- Tổng hợp, hoàn thiện Đề án và xây dựng dự thảo Nghị quyết; 3- Triển khai thực hiện Đề án sau khi trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Về nghiên cứu xây dựng Đề án trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong đó, dự thảo nội dung Đề án phải được hoàn thành trong tháng 8-9 năm 2026.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2018) đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của Bộ, ngành, cụ thể:

- Về chính sách tiền lương, gồm: Mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý và gửi về Bộ Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp.

- Về chính sách bảo hiểm xã hội, gồm: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất kiến nghị cụ thể về đặc thù của Bộ, ngành gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Theo Kế hoạch, từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo baochinhphu.vn