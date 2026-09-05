Đủ điều kiện nhưng chưa thể xét khen thưởng

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Vân, 76 tuổi, trú tại thôn 24 Minh Phú, xã Chân Mộng, đề nghị xem xét việc khen thưởng đối với thời gian ông tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Hồ sơ ông đã lập từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn, phóng viên đã tìm hiểu tại cơ sở và chuyển kiến nghị đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Kết quả trả lời cho thấy, ông Vân đủ điều kiện về thời gian công tác để được xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, tuy nhiên hiện chưa thể thực hiện việc rà soát, xét duyệt do chưa có chủ trương mới của cấp có thẩm quyền.

Hồ sơ đã lập nhưng chưa hoàn tất quy trình

Ông Nguyễn Văn Vân là bệnh binh hạng 2, mất sức lao động 61%. Trong thời gian tại ngũ, ông có hai lần sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế với tổng thời gian hơn 4 năm. Cho rằng bản thân thuộc diện được xem xét khen thưởng theo quy định, từ nhiều năm trước, ông đã kê khai quá trình công tác, chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ thông qua cơ quan quân sự ở địa phương.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, ông Vân vẫn chưa nhận được kết quả. Điều ông mong muốn được làm rõ là hồ sơ đã nộp trước đây được xử lý đến đâu, vì sao chưa được đưa vào quy trình xem xét khen thưởng và trường hợp của ông hiện sẽ được giải quyết như thế nào.

Ông Nguyễn Văn Vân và vợ xem lại giấy tờ công tác.

Tìm hiểu tại Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mộng, phóng viên được biết, hồ sơ của ông Vân được lập và gửi từ trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mộng hiện nay không lưu giữ hồ sơ mà ông đã nộp cho cơ quan quân sự ở cơ sở trước đây, nên chưa có căn cứ xác định ngay hồ sơ cũ đã được xử lý đến bước nào.

Cán bộ Ban CHQS xã Chân Mộng làm việc với ông Nguyễn Văn Vân.

Trung tá Trần Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mộng cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của ông Vân, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ tìm hiểu, trực tiếp gặp công dân và xin ý kiến cấp trên. Qua những thông tin được cung cấp, thủ tục ở cấp cơ sở trước đây chưa được hoàn tất để hồ sơ của ông Vân được chuyển lên cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi việc xét khen thưởng được thực hiện theo từng đợt và phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, thời điểm này chưa có đợt xét tặng. Khi có hướng dẫn mới, đơn vị sẽ rà soát các đối tượng chính sách đủ điều kiện để thực hiện theo quy định”.

Phóng viên PTV làm việc với Ban CHQS xã Chân Mộng.

Đủ điều kiện về thời gian để được xét khen thưởng

Từ kết quả tìm hiểu tại cơ sở, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Vân tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Tại Văn bản số 3224/BCH-CT ngày 3/9/2026 về việc trả lời đơn đề nghị khen thưởng của công dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã đối chiếu trường hợp của ông Nguyễn Văn Vân với các quy định về khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/1/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn bản trả lời của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định, ông Nguyễn Văn Vân có đủ thời gian công tác theo niên hạn để được xét khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Như vậy, một trong những nội dung quan trọng mà ông Vân kiến nghị đã được cơ quan quân sự có thẩm quyền làm rõ: thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế của ông đáp ứng tiêu chuẩn về niên hạn để được xem xét khen thưởng.

Chờ chủ trương mới của cấp có thẩm quyền

Tuy đủ điều kiện về thời gian công tác, trường hợp của ông Nguyễn Văn Vân hiện chưa thể thực hiện việc rà soát, xét duyệt.

Theo trả lời của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, việc xét đề nghị khen thưởng theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/1/2015 đã kết thúc từ tháng 12/2017.

Sau đó, việc tiếp tục giải quyết được thực hiện theo Công văn số 1265/CT-TH ngày 21/7/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Công văn số 1781/CCT-TH ngày 29/7/2021 của Cục Chính trị Quân khu 2. Theo các văn bản này, việc giải quyết khen thưởng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Từ sau ngày 31/12/2023 đến nay, chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục xét, khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa.

Do đó, ông Nguyễn Văn Vân dù được xác định đủ điều kiện, tiêu chuẩn về thời gian công tác để được xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, hiện các cấp chưa thực hiện việc rà soát, xét duyệt.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, khi có chủ trương và văn bản hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền, cơ quan quân sự sẽ triển khai thực hiện.

Như vậy, nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Vân đã có câu trả lời cụ thể. Vướng mắc hiện nay không còn nằm ở việc xác định ông có đủ thời gian làm nhiệm vụ quốc tế để được xét khen thưởng hay không, mà do các đợt giải quyết trước đây đã kết thúc, hiện chưa có chủ trương mới để tiếp tục rà soát, xét duyệt.

Đối với những trường hợp hồ sơ đã được lập từ trước nhưng chưa hoàn tất quy trình như ông Nguyễn Văn Vân, việc tiếp tục hướng dẫn công dân hoàn thiện những thủ tục cần thiết, đồng thời chủ động rà soát khi có chủ trương mới sẽ giúp bảo đảm các trường hợp đủ điều kiện được xem xét đầy đủ, đúng quy định.

Liên Phương