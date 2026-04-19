Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 19/4, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ hiện có trên 300 hội viên. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trước đây và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ hiện nay từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động và tạo được uy tín, vị thế trong xã hội.

Hội đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại, tăng cường đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, tạo thành hệ sinh thái doanh nghiệp xanh, sáng tạo, góp phần đưa kinh tế Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò đại diện doanh nghiệp, doanh nhân. Quan tâm đồng hành cùng tỉnh trong đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị cho hội viên.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các địa phương và đối tác trong nước, quốc tế; tham gia vào chuỗi cung ứng, hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, kinh doanh liêm chính gắn với trách nhiệm xã hội.

Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh phát triển bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, đóng góp ngày càng to lớn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 58 ông, bà. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiên Phúc Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với chủ đề “Hội nhập - Vươn mình - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 11 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Kỷ niệm chương, Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội thời gian qua.

Đức Anh