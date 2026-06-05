Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý” sang “quản trị”

Sáng 5/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị hành chính UBND tỉnh tháng 5 năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách tháo gỡ khó khăn kịp thời. Nhiều chỉ tiêu kinh tế cốt lõi đạt tốc độ bứt phá ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nổi bật là: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,07% so với tháng trước và tăng 18,47% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm ước tăng 24,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1% so cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 63,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 19,1 tỷ USD, bằng 48,23% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2026 ước đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán Trung ương giao và bằng 52,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

5 tháng đầu năm 2026, thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 1,3 tỷ USD, cao gấp khoảng 3,6 lần so với cùng kỳ và đạt 82% kế hoạch năm 2026. Thu hút vốn DDI đạt hơn 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% so cùng kỳ và bằng 17,8% so với kế hoạch năm 2026.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận, gợi mở giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngành, địa phương.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục khởi sắc với 2.300 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 39,3% về số lượng, tăng 60% về vốn đăng ký với hơn 26,2 nghìn tỷ đồng). Đáng chú ý, có 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, khẳng định niềm tin của thị trường vào các cam kết đồng hành của tỉnh. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì tốt; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện kịch bản tăng trưởng và tình hình giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm.

Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn đang làm chậm nhịp độ phát triển. Trong đó, thảo luận sâu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số công trình trọng điểm; phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài; kết quả khắc phục, xử lý các dự án theo các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; công tác điều hành thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số hiệu quả quản trị (PAR INDEX, SIPAS) và phương án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các cấp, ngành trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng hai con số trong bối cảnh tình hình mới, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương phải quyết liệt thay đổi phương thức làm việc, bám sát thực tiễn để giải quyết trực diện vướng mắc.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu toàn hệ thống hành chính phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý” sang “quản trị”; lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tế làm thước đo chính xác nhất cho năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu.

Đại biểu tham dự hội nghị tập trung theo dõi, nghiên cứu tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và phương án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của quý II và cả năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP quý II trên 11%, tạo đà vững chắc cho mục tiêu 6 tháng đầu năm vượt ngưỡng 10,2%, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung mọi giải pháp thúc đẩy các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, yêu cầu ngành công nghiệp phải đạt mức tăng trưởng 14,9%; ngành xây dựng đạt 14,2%; dịch vụ đạt trên 9% và nông nghiệp giữ vững mức 3,4%.

Cùng với đó, phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng và khai thác các mỏ vật liệu xây dựng; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn cả năm; đẩy nhanh tiến độ đưa từ 25 - 30 dự án sản xuất mới đi vào hoạt động ngay trong quý II. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt xong 13 dự án trước ngày 20/6, hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 36 dự án khởi công mới trước ngày 30/8; tập trung phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hơp chặt chẽ với các chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, sẵn sàng khởi công hàng loạt dự án trọng điểm ngay trong tháng 6/2026. Tiêu biểu như: Dự án linh kiện bán dẫn của Tập đoàn Meiko, Khu công nghiệp Đoan Hùng của Tập đoàn Amata, dự án Hạ tầng dữ liệu và trường liên cấp của Tập đoàn FPT cùng các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn.

Đồng chí cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; triển khai ngay chương trình khám chữa bệnh sàng lọc miễn phí cho người dân theo đúng tinh thần nhân văn của Nghị quyết 72/NQ-HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát lại toàn bộ nội dung tờ trình, báo cáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính pháp lý cao nhất để trình Kỳ họp.

Đinh Vũ