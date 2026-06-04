Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Chiều 4/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số, sở ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo 3 dự thảo gồm: Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn bị nội dung trình xin ý kiến cấp ủy, tham mưu xây dựng văn bản của cấp ủy và tham mưu tổ chức hội nghị của cấp ủy; Quy định của Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ tài chính Đảng của Tỉnh uỷ; Quy định của Tỉnh ủy phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến đối với các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất cao với các dự thảo. Đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng các quy định phải bám sát hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan Trung ương. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, tham khảo thêm ý kiến chuyên môn từ Sở Tài chính nhằm rà soát, hoàn thiện các văn bản, bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện được chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 2 ngày (29-30/6/2026).

Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo công tác tổ chức Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp dự kiến xem xét khối lượng lớn các báo cáo và nghị quyết quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026. Dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình liên quan đến chương trình giám sát năm 2026, hoạt động chất vấn và nghị quyết kỳ họp và 26 nghị quyết do UBND tỉnh trình, tập trung vào các chính sách quan trọng.

Kỳ họp dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo phương án tu bổ, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tiếp đó, Ban Thương vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo các tờ trình về các nội dung: Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất; Chủ trương tu bổ, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị; chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ và Ban An toàn giao thông các xã, phường; điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế làm việc số 02-QC/TU, ngày 31/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ “Điều tra rừng tỉnh Phú Thọ” và nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2025”; chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở rộng QL.70B đoạn từ đầu cầu Hạ Hòa đến km25+800, kết nối nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các tuyến QL.32, QL.32C, QL.2D, QL.70 - tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với công tác tu bổ, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện bằng nguồn vốn vận động xã hội hóa. Để đảm bảo tiến độ, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì tham mưu các quy trình và làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cùng Ban quản lý nghĩa trang. Đồng thời, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và các nhà tài trợ để thống nhất phương án triển khai phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Văn Chất.

Nhất trí chủ trương chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ và Ban An toàn giao thông các xã, phường theo đúng quy định hiện hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công việc được thông suốt và hoàn thành tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các tờ trình còn lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp, rà soát, hoàn thiện các văn bản, bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện được chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về phương án sắp xếp, bố trí và khai thác hiệu quả tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đức Anh