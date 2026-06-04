Phú Thọ sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 4/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT, tính đến ngày 2/6/2026, toàn tỉnh có tổng số 47.869 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Để đáp ứng quy mô này, tỉnh đã bố trí 110 điểm thi đặt tại 84 xã, phường với tổng số 2.041 phòng thi. Trong đó, đáng chú ý có 73 điểm thi ghép (thí sinh của từ hai đơn vị dự thi trở lên) và 22 điểm thi có thí sinh tự do.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Phú Thọ dự kiến huy động 7.681 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan tham gia phục vụ kỳ thi (bao gồm cán bộ quản lý, giám thị, công an, y tế, bảo vệ). Ngoài ra, công tác chấm thi cũng sẵn sàng huy động khoảng 400 cán bộ chuyên môn. Đến thời điểm hiện tại, 100% học sinh các đơn vị đã viết cam kết không vi phạm quy chế thi, tạo tâm thế chủ động, tự tin trước khi bước vào kỳ thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, từ khu vực in sao đề thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi cho đến hệ thống phòng thi của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận công tác chuẩn bị của Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, địa phương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ đề ra.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo tiến độ chuẩn bị và các phương án dự phòng cho kỳ thi.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Sở GD&ĐT đã rà soát kỹ lưỡng đội ngũ làm thi, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực và trách nhiệm cao. Ngành Giáo dục đã tổ chức thành công 2 đợt khảo sát học sinh lớp 12 theo đúng quy trình thi thật. Việc vận hành thử nghiệm từ khâu in sao, vận chuyển đề thi đến coi thi, chấm thi không chỉ giúp học sinh làm quen với kỳ thi, giải tỏa áp lực tâm lý mà còn tạo điều kiện để đội ngũ làm thi rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành được thắt chặt. Sở GD&ĐT đã chủ động làm việc với 5 trường đại học do Bộ GD&ĐT phân công để thống nhất cơ chế giám sát; phối hợp với lực lượng Công an kiểm soát các nguy cơ gian lận công nghệ cao; đồng thời cùng Sở Tài chính bảo đảm đầy đủ nguồn kinh phí, chế độ cho cán bộ làm thi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Giáo dục mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”. Để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, công bằng và đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn, điểm thi phụ trách; kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu; quán triệt quy chế thi cho 100% cán bộ làm thi, đặc biệt lưu ý trách nhiệm cá nhân. Kiểm tra nghiêm ngặt khâu in sao, vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi, bài thi, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh tuyệt đối. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị gian lận công nghệ cao và các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến kỳ thi.

Các ngành Y tế, Điện lực, Viễn thông xây dựng phương án trực 24/24 giờ. Bảo đảm cung cấp điện ổn định, thông tin liên lạc thông suốt và đầy đủ cơ số thuốc, nhân lực tại tất cả các điểm thi, khu vực in sao và chấm thi.

Chính quyền các xã, phường có điểm thi chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn. Rà soát kỹ các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yếu tố nhân văn của kỳ thi và yêu cầu các cấp, ngành phải rà soát, có phương án hỗ trợ kịp thời đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc do các điều kiện khách quan.

Với sự chuẩn bị chủ động, chu đáo từ sớm, từ xa của ngành Giáo dục cùng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Phú Thọ đã sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với quyết tâm cao nhất, hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt chất lượng toàn diện.

Đinh Vũ