Chuẩn bị chu đáo cho Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”

Chiều 5/6, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Ngoại vụ báo cáo việc tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, dự kiến thu hút khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, trong đó hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” là hoạt động trọng tâm, dự kiến diễn ra chiều 17/6 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chương trình, thành lập Ban Tổ chức, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan và các cơ quan liên quan thống nhất nội dung, thành phần đại biểu và phương án tổ chức các hoạt động. Công tác lễ tân, hậu cần, xây dựng kịch bản chương trình, chuẩn bị tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy chữa cháy được triển khai đồng bộ.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm “Thai Connect Expo”, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan... Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện kịch bản chi tiết, danh sách đại biểu, các văn kiện hợp tác và rà soát lần cuối các điều kiện phục vụ tổ chức chương trình.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ chuẩn bị các nội dung của Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị; việc hoàn thiện kịch bản chương trình, danh sách đại biểu, các văn kiện hợp tác và các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công chương trình.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản tổng thể và kịch bản chi tiết các hoạt động, bảo đảm cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm và phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình triển khai các nội dung công việc. Cùng với đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác khánh tiết, lễ tân, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chương trình; xây dựng các phương án dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động trong mọi điều kiện.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đối với hoạt động triển lãm, các gian hàng cần được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tính đặc sắc, chất lượng, giới thiệu được những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ đến các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cho ý kiến đối với một số nội dung của chương trình, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sự phối hợp đồng bộ để Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả.

Lê Hoàng