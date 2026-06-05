Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Tập đoàn Balcom

Chiều 5/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Yamasaka Tetsuro - Chủ tịch Tập đoàn Balcom, Phó Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt - Nhật về hợp tác đầu tư giữa tỉnh Phú Thọ và tập đoàn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

Tập đoàn Balcom là một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực Tây Nhật Bản trong lĩnh vực phân phối xe cao cấp, dịch vụ di chuyển, thương mại, logistics, thực phẩm, nhà hàng và các dịch vụ đời sống. Với kinh nghiệm hơn 50 năm phát triển cùng mạng lưới hoạt động đa ngành, Balcom là đối tác tiềm năng cho các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Thông qua chuyến thăm và làm việc, Tập đoàn Balcom mong muốn kết nối, hợp tác đầu tư với tỉnh Phú Thọ, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Tập đoàn Balcom.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới lãnh đạo tập đoàn một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Phú Thọ hiện nay. Thông qua chuyến thăm và làm việc của tập đoàn tại Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập đoàn sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến xúc tiến hợp tác đầu tư đối với những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tập đoàn Balcom.

Đồng chí Trần Duy Đông giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối, kết nối với tập đoàn trong hoạt động xúc tiến đầu tư; giao Trường Đại học Hùng Vương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại học Hiroshima để xúc tiến các hoạt động hợp tác về đào tạo nhân lực chất lượng cao, công nghệ sinh học cũng như sản xuất giống lúa gạo đặc trưng của Phú Thọ trong thời gian tới.

Lê Hoàng