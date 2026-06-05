Bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo và ứng dụng AI trên smartphone

Ngày 5/6, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tạo và ứng dụng AI trên smartphone để sản xuất video và nội dung ngắn trên nền tảng số cho gần 50 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong hai ngày (5-6/6), các học viên được giảng viên truyền đạt kỹ năng sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm; ứng dụng công nghệ AI trong tác nghiệp báo chí; sản xuất video trên thiết bị di động; ứng dụng AI trong sản xuất nội dung; kỹ năng quay, dựng video bằng smartphone.

Với cách thiết kế bài giảng từ thực tiễn, các học viên thảo luận, trao đổi và thực hành bài tập nhóm để đánh giá kết quả học tập. Thông qua các bài thực hành, học viên có thể tự sản xuất một sản phẩm video hoàn chỉnh chỉ với thiết bị di động; nắm vững nguyên tắc quay, dựng video; sử dụng thành thạo các ứng dụng dựng video nhanh như CapCut, Kinemaster.

Giảng viên hướng dẫn dựng video ngắn trên smartphone.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc tiếp cận và làm quen với xu hướng sử dụng thiết bị di động, ứng dụng công nghệ hiện đại trong tác nghiệp báo chí, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Đồng thời, nâng cao hiểu biết về AI, khai thác hiệu quả các ứng dụng để làm báo đa phương tiện, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Văn Hải - Ngọc Nguyên