Hoa lan tỏa sắc tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hoạt động trưng bày hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III đang diễn ra sôi nổi tại khu vực cảnh quan ngã Năm Đền Giếng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Từ ngày 17/4 (tức mồng 1/3 năm Bính Ngọ), Ban tổ chức đã tiếp nhận các tác phẩm hoa lan nghệ thuật đến từ các câu lạc bộ, nhà vườn trên cả nước. Nhiều tác phẩm được chăm sóc công phu, đa dạng về chủng loại, phong phú về hình thái, thể hiện rõ nét xu hướng phát triển của phong trào sinh vật cảnh, đặc biệt là thú chơi hoa lan trong những năm gần đây.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc và công bố kết quả sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2026 (tức ngày 9/3 âm lịch). Điểm mới của triển lãm năm nay là các tác phẩm được đánh giá thông qua hình thức bình chọn trực tiếp, thời gian bình chọn bắt đầu từ chiều 8/3 đến hết sáng 9/3 âm lịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân và du khách cùng tham gia.

Không gian trưng bày tại khu vực ngã Năm Đền Giếng được bố trí hợp lý, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, góp phần tôn thêm vẻ đẹp linh thiêng của Đền Hùng. Nhiều dòng lan như phi điệp, hồ điệp, lan hoàng thảo (dendrobium) cùng các giống lan quý hiếm được giới thiệu, tạo nên điểm nhấn sinh động trong tổng thể các hoạt động của lễ hội.

Chia sẻ về sự kiện, anh Trương Quốc Chính - Trưởng Ban tổ chức cho biết, qua 3 năm tổ chức tại Đền Hùng, triển lãm đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của hoa lan Đất Tổ nói riêng và hoa lan trên cả nước nói chung đến với du khách.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới tổ chức lễ hội hoa lan quy mô lớn hơn, phù hợp với tiềm năng của các khu vực như Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, nơi có nhiều giống lan bản địa quý hiếm.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, sau 3 năm tổ chức, triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc đã có những đóng góp tích cực trong việc làm phong phú các hoạt động của lễ hội. Thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu nâng tầm sự kiện thành lễ hội hoa lan Phú Thọ, đồng thời xây dựng định hướng hình thành công viên hoa lan tại Đền Hùng, với sự tham gia của các nhà vườn, câu lạc bộ trên cả nước và sự quan tâm của UBND tỉnh.

Sau thời điểm công bố kết quả, từ ngày mồng 10-15/3 âm lịch, khu trưng bày tiếp tục mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách. Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, lan tỏa nét đẹp văn hóa sinh vật cảnh, đồng thời tạo điểm nhấn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Ngọc Khánh