Trình diễn đánh trống đồng, đâm đuống phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, từ ngày 22-27/4 (tức từ mùng 6-10/3 âm lịch), tại khu vực Nhà Công Quán, Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra hoạt động trình diễn đánh trống đồng, đâm đuống phục vụ đồng bào và du khách hành hương về Đền Hùng.

Trống đồng là biểu tượng linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt cổ. Hoạt động đánh trống đồng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt văn hóa phong phú của cư dân thời đại Hùng Vương. Tương truyền, đây là nghi thức phổ biến trong các dịp tế lễ, hội hè thời dựng nước.

Cùng với đó, đâm đuống - nét văn hóa dân gian đặc trưng của dân tộc Mường, tái hiện sinh động đời sống sản xuất nông nghiệp lúa nước. Trải qua thời gian, đâm đuống đã phát triển trở thành một hình thức nghệ thuật dân gian độc đáo với những tiết tấu, âm hưởng riêng biệt, được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Trình diễn đâm đuống tại Nhà Công Quán (Khu di tích lịch sử Đền Hùng)

Hằng năm, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hoạt động trình diễn đánh trống đồng, đâm đuống nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ. Điểm nhấn của chương trình là du khách không chỉ được thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm, qua đó hiểu sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân thời Hùng Vương.

Hoạt động góp phần thiết thực trong việc bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời lan tỏa giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây cũng là điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Khánh Duy